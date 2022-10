Mit Video: AUA stellt ersten A320neo offiziell vor

Vor rund einem Monat landete der erste A320neo der Austrian Airlines - noch in neutralem Weiß - auf dem Flughafen Wien Schwechat - wir berichteten.

Die Ankunft der Maschine in Wien am 13. September dieses Jahres - Video: Austrian Wings Media Crew

Jetzt wurde die Maschine, nachdem sie in der AUA-Technik auf dem Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava ihr Farbenkleid erhalten hatte, in einem feierlichen Festakt geladenen Gästen vorgestellt.

Impressionen von der Präsentation der neuen Maschine - Video: Austrian Wings Media Crew

Austrian Airlines hat heute im Rahmen eines „Servus A320neo“-Events im hauseigenen Hangar am Flughafen Wien den ersten A320neo offiziell in Empfang genommen. Bis Frühjahr 2023 werden insgesamt vier Neo in die Flotte integriert – damit wächst die rot-weiß-rote Austrian-Flotte von derzeit 61 auf insgesamt 65 Flugzeuge. Allerdings müssen zahlreiche ältere Maschinen, vor allem 767, auf absehbare Zeit ausgeflottet werden.

Auch für das leibliche Wohl der anwesenden Gäste war bestens gesorgt.

Das Cockpit entspricht im Wesentlichen dem des "klassischen" A320.

„Das Austrian Team hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren tapfer durch die Krise geschlagen und das Unternehmen auf wettbewerbsfähige Tragflächen gestellt. Die Restrukturierungen sind abgeschlossen und das Austrian Team ist wieder „fit to fly“. Im letzten Sommer haben wir das erfolgreich unter Beweis gestellt. Das ist der Grundstein dafür, dass wir nach über 16 Jahren erstmals wieder fabriksneue Maschinen einflotten und damit einen wichtigen Wachstumsschritt für unser Unternehmen und den Standort Wien setzen“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Das jüngste Flottenmitglied mit der Kennung OE-LZN wurde beim Event auf den Namen „Donau-Auen“ getauft. Als Taufpaten fungierten unter anderem das Austrian Airlines Vorstandsteam CEO Annette Mann, CCO Michael Trestl und COO Francesco Sciortino sowie Austrian-Mitarbeiter und A320-Copilot Timon-Niklas Grusetchi. Aus insgesamt 280 Mitarbeiter-Einreichungen (die völlig unsinnige Gender-Form, welche die AUA als erbärmlichen Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) hat man sich für seine Idee, nämlich die vier A320neo nach österreichischen Nationalparks zu benennen, entschieden.

Der AUA Vorstand war stolz, das jüngste Mitglied der Flotte der rot-weiß-roten Traditionsfluglinie präsentieren zu können.

A320neo als Botschafter für einen nachhaltigeren Flugbetrieb

Mit der Einflottung des modernen und effizienten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuges bekräftigt Austrian ihr Bekenntnis zu einer ressourcenschonenden Luftfahrt. Dank innovativer Technologie der Pratt & Whitney Triebwerke und verbesserter Aerodynamik liegt der Treibstoffverbrauch des Airbus A320neo bis zu 20 Prozent unter dem vergleichbarer Flugzeuge älterer Generation.

Zudem hat ein startender Neo einen um rund 50 Prozent kleineren Lärmteppich als vergleichbare Flugzeugtypen. Damit leisten die neuen Maschinen einen wichtigen Beitrag zur Umwelteffizienz von Austrian Airlines, erhöhen die Wirtschaftlichkeit und sind zugleich eine wichtige und langfristige Investition in den Standort Wien. Mit dem Betrieb eines Airbus A320neo können im Vergleich zum jeweiligen Vorgängermodell je nach Strecke bis zu 3.700 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden. „Der Einsatz moderner und treibstoffeffizienter Flugzeuge ist, neben dem Einsatz nachhaltiger Treibstoffe, der größte Hebel, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino. „Bis 2030 wollen wir unsere Netto-CO 2 -Emissionen halbieren und bis 2050 sowohl am Boden als auch an Bord CO 2 -neutral wirtschaften.“

Innovative Airspace Cabin

„Die A320neo kommen bei Austrian Airlines im Kontinentalverkehr, vorwiegend auf den Strecken nach London und Berlin, zum Einsatz und werden in weiterer Folge auch nach Amsterdam und Frankfurt abheben“, so Austrian Airlines COO Michael Trestl. „Bis zu 180 Fluggäste können sich an Bord unseres A320neo wohlfühlen. Der beinahe ausgebuchte kommerzielle Erstflug der „Donau-Auen“ findet bereits morgen am 19. Oktober 2022 mit OS461 von Wien nach London statt.“ Die neuen Maschinen werden den Reisekomfort auf der Kurz- und Mittelstrecke deutlich heben, zeigt man sich bei Austrian Airlines trotz der enorm dichten Bestuhlung, die nahe an der maximal zulässigen Passagierzahl liegt, überzeugt.

Dank innovativer Airspace Cabin und schlankerer Seitenwände wird Fluggästen noch mehr persönlicher Freiraum, insbesondere im Schulterbereich, geboten. Gegenüber der bisherigen Ausführung zeichnet sich das neue Kabinen-Konzept auch durch ein bis zu 60 Prozent größeres Fassungsvolumen für Handgepäck aus. Ein weiteres Highlight für das Wohlbefinden an Bord ist ein neues flexibles Lichtsystem, das sich abhängig von Flugphase und Tageszeit am Biorhythmus der Passagiere orientiert und die Kabine sowie Waschräume entweder in warmen Rot- oder kühleren Blautönen beleuchtet.

(red / OS)