Ukrainische Heimatschützer schießen drei weitere russische Ka-52 ab

Am Borden stürmen die Verteidiger der Ukraine derzeit zur Befreiung ihres Landes von den Russen vor, die Russen türmen teils in kopfloser Flucht - und auch in der Luft erringen die Heimatschützer Tag für Tag neue Erfolge gegen die Besatzungsarmee des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin.