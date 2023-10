Terror gegen Israel: Middle East Airlines zieht Flugzeuge aus dem Libanon ab

Angesichts der von radikal-islamischen Terroristen zu verantwortenden eskalierenden Gewalt im Nahen Osten, bringt der libanesische Flagcarrier Middle East Airlines seine Flugzeuge in Sicherheit.

Nach dem radikal-islamischen Terroranschlag der Hamas aus dem Gazastreifen mit mindestens 1.400 Toten auf Israel am 7. Oktober 2023, schlägt Israel mit der vollen Härte seiner Luftwaffe zurück. Da Israel jedoch zusätzlich regelmäßig von der radikal-islamischen Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon attackiert wird, fliegen die israelischen Heimatschützer auch Angriffe auf Ziele im Libanon. Der Libanon gilt seit Jahren als "failed state". Die Zentralregierung in Beirut hat über weite Teile des Landes keine Kontrolle. So wird der Süden des Libanon beispielsweise von der radikal-islamischen Hisbollah beherrscht, die von hier aus seit Jahren Terrorangriffe auf Israel durchführt.

Aus Sorge davor, dass ihre Flugzeuge bei weiteren israelischen Verteidigungsschlägen beschädigt oder zerstört werden konnten, hat die libanesische Middle East Airlines, kurz MEA, nun gut ein Viertel ihrer Flotte im Ausland in Sicherheit gebracht.

Die Airline flog bisher einen A330 sowie vier A321neo nach Istanbul aus. Dass noch weitere Flugzeuge in verlegt werden, ist nicht ausgeschlossen.

