Turkish vor weiterem Großauftrag bei Airbus

Laut türkischen Medienberichten könnte die teilstaatliche Turkish Airlines bis zu 355 neue Flugzeuge bei Airbus bestellen - darunter A321neo, A350-900, A350-100 sowie A350F.

Aufholbedarf bei Flugsicherheit

Während das Bord- und Passagierservice von Turkish Airlines einhellig positiv bewertet wird (siehe auch die entsprechende bisherige Skytrax-Bewertung), gibt es bei der Sicherheit schon seit längerem deutlich Luft nach oben. Turkish Airlines geriet in der Vergangenheit immer wieder durch auffällig viele Un- und Zwischenfälle ins Kreuzfeuer der Kritik von Fachleuten. Teilweise ereigneten sich zwei Tailstrikes in einem Monat, mehrfach führten Pilotenfehler zu Unfällen mit Toten. Zuletzt im Jänner 2017, als ein für Turkish Airlines im Wetlease fliegender Boeing 747-Frachter einer anderen türkischen Fluggesellschaft verunglückte – Turkish Airlines wollte die nachfolgende Berichterstattung daraufhin zensurieren lassen. Und im Dezember 2018 starteten Piloten eines A330 der Gesellschaft mit nicht korrekt verriegelten Cockpitfenstern, Austrian Wings berichtete. Im Jänner 2020 wurde das Fahrwerk eines A330 von Turkish bei einem Landeunfall ebenfalls schwer beschädigt - wir berichteten. Im JACDEC-Sicherheitsranking von 2019 etwa rangierte Turkish Airlines nur an der 92. Stelle, einem der letzten Plätze. Erst im heurigen Sommer versuchte eine Turkish-Airlines Crew zu starten, obwohl der Tower zu einer Runway-Inspektion geraten hatte, nachdem eine zuvor gestartete Maschine gemeldet hatte, von etwas "getroffen" worden zu sein - der "Aviation Herald" berichtete.

(red)