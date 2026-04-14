AUA: Neun Flugzeuge von zwei Wetlease-Partnern im Einsatz

Ihre Fokker 70/100, CRJ und Bombardier Q400 hat die AUA längst ausgeflottet. Die Embraer E195 werden derzeit sukzessive abgegeben. Weil damit eigenes "kleines" Fluggerät fehlt, setzt die AUA auf Wetlease. Ein Überblick.

Unter Wetlease versteht man in der Airline-Branche, dass eine Fluggesellschaft von anderen Unternehmen Flugzeuge samt Besatzungen anmietet und unter eigener Flugnummer einsetzt. Bereits im vergangenen Jahr arbeitete die AUA diesbezüglich mit Air Baltic und Braathens Regional zusammen. Im Dezember 2025 löste die AUA den Vertrag mit Braathens dann auf - Austrian Wings berichtete. Dadurch fielen die kleinsten im AUA-Streckennetz eingesetzten Flugzeuge, die ATR 72 von Braathens, weg und die AUA musste sich neu orientieren.

Im aktuellen Sommerflugplan nutzt Austrian Airlines die Dienste von Air Baltic und (neu) von Air Dolomiti. Aktuell fliegen sieben Airbus A220 (vormals Bombardier CSeries) von Air Baltic sowie zwei Embraer E195 von Air Dolomiti für die rot-weiß-rote Airline.

Neu kommen auch E195 von Air Dolomiti für die AUA zum Einsatz. Einen Großteil ihrer eigenen E195 (Hintergrund) gibt die AUA an Air Dolomiti ab. Es kann also gut sein, dass Air Dolomiti E195, die auf AUA-Flügen eingesetzt werden, zuvor in AUA-Farben für die AUA flogen - Foto: www.der-rasende-reporter.info

"Aktuell gibt es darüber hinaus keine Pläne. Im Winterflugplan werden vier Flugzeuge von Air Dolomiti und keines von Air Baltic für Austrian Airlines im Einsatz sein", erklärte AUA-Sprecherin Anita Kiefer gegenüber Austrian Wings.

Per Kollektivvertrag ist übrigens genau geregelt, dass der prozentuale Anteil der AUA-Flüge, die von Wetlease-Partnern durchgeführt werden dürfen, begrenzt ist.

Text & Fotos: Patrick Huber