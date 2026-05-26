35 Jahre Crash der Lauda Air 4: Die Austrian Wings Podcast-Empfehlungen

Am 26. Mai 1991 stürzte eine Boeing 767 der privaten Fluggesellschaft Lauda Air des früheren Formel 1 Rennfahrers Niki Lauda ab. Mit 223 Toten ist dieses Unglück die folgenschwerste Katastrophe in Österreichs Luftfahrtgeschichte. Deutsche Fachjournalisten beziehungsweise Piloten arbeiteten das Unglück in mehreren Podcasts auf.

Den Anfang machten im Jahr 2022 die deutschen Medienschaffenden Andreas Spaeth (Luftfahrtexperte) und Benjamin Denes (Journalist und Ausbilder für Journalisten), die privat das Projekt "Flugforensik" betreiben. Im Oktober 2022 veröffentlichten Spaeth und Denes ihre achte Podcastfolge. Sie trug den Titel: "Lauda 004: Schubumkehr in den Tod" und thematisierte die nachgewiesenen (in österreichischen Medien aber kaum erwähnten) Wartungsmängel und Schlampereien bei Lauda Air.

Im Februar 2026 griff dann der deutsche Flugsicherheitsexperte und Flugkapitän Eckhart Jann die schwerste Luftfahrtkatastrophe in der Geschichte Österreichs auf. In seiner Podcast-Reihe "Fehler eins" waren die seit einem halben Jahr immer wieder auftretenden Fehlermeldungen an der Schubumkehr der späteren Unglücksmaschine und der schlampige Umgang der Lauda Air damit das Hauptthema.

(red SL, CvD)