ORF zu Lauda Air Absturz: "Fehler lag auch bei der Airline"

In seinem heute erschienenen Bericht schreibt der ORF-Journalist Niklas Varga in der Headline: "Lauda Air Absturz: Fehler lag auch bei Airline" und geht dann für ein Nicht-Fachmedium erfreulich tief ins Detail. Zu Wort kommt beispielsweise der Gerichtsmediziner Christian Reiter, der vom Chaos bei der Identifizierung der Opfer vor Ort berichtet. 27 der Insassen konnten leider nicht identifiziert werden. Man legte in Thailand für sie einen neuen Friedhof an und bestatte sie dort.
Die Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend stellte dem ORF exklusives Fotomaterial von der Unglücksmaschine beim Start in Wien zur Verfügung.
(red IW / HF)