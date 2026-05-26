ORF zu Lauda Air Absturz: "Fehler lag auch bei der Airline"

Der 26. Mai 2026 markiert den 35. Jahrestag des Absturzes einer Boeing 767 der österreichischen Lauda Air in Thailand. Innerhalb der Branche ist seit Jahrzehnten bekannt, dass in der Wartung der Lauda Air geschlampt und regelmäßig gegen Sicherheitsvorschriften sowie Vorgaben des Flugzeugherstellers Boeing verstoßen wurde. Mittlerweile ist dieses unbestrittene Faktum auch im journalistischem Mainestream angekommen.

In seinem heute erschienenen Bericht schreibt der ORF-Journalist Niklas Varga in der Headline: "Lauda Air Absturz: Fehler lag auch bei Airline" und geht dann für ein Nicht-Fachmedium erfreulich tief ins Detail. Zu Wort kommt beispielsweise der Gerichtsmediziner Christian Reiter, der vom Chaos bei der Identifizierung der Opfer vor Ort berichtet. 27 der Insassen konnten leider nicht identifiziert werden. Man legte in Thailand für sie einen neuen Friedhof an und bestatte sie dort.

Die Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend stellte dem ORF exklusives Fotomaterial von der Unglücksmaschine beim Start in Wien zur Verfügung.

(red IW / HF)