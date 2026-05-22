Lauda Air Absturz: Christine Quehenberger - das einzige Crewmitglied, das nie identifiziert werden konnte

Von den 223 Todesopfern des "Mozart"-Absturzes am 26. Mai 1991 konnten 27 nicht identifiziert werden. Sie ruhen in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Lauda Air Friedhof in Thailand. Darunter befindet sich auch ein Crewmitglied - die Flugbegleiterin Christine Quehenberger aus Salzburg.

213 Passagiere, 2 Piloten, 7 Flugbegleiterinnen und 1 Flugbegleiter starben als die Boeing 767-300ER, OE-LAV, "Mozart", der Lauda Air am 26. Mai 1991 15 Minuten nach dem Start in Bangkok abstürzte. Grund für den Absturz war, dass sich die linke Schubumkehr während des Steigfluges aufgrund eines Konstruktionsfehlers geöffnet hatte. Allerdings hätte die Maschine bereits seit Ende Jänner 1991 überhaupt nicht mehr fliegen dürfen, weil die Techniker die seit einem halben Jahr immer wieder aufgetretenen Fehlermeldungen zur Schubumkehr nicht in den Griff bekamen. So steht es schwarz auf weiß in einem Gutachten der Staatsanwaltschaft Wien.

Trotz aller Bemühungen der Gerichtsmediziner und Kriminalisten konnten 27 der 223 Toten nicht identifiziert werden. Für sie wurde der Lauda Air Friedhof in Suphan Buri angelegt. Neben 26 Passagieren ist dort auch ein Besatzungsmitglied beerdigt: die Flugbegleiterin Christine Quehenberger.

So verwahrlost sah das Gemeinschaftsgrab noch 2024 aus, nachdem die AUA als Rechtsnachfolgerin der Lauda Air heimlich still und leise 2020 die Zahlungen für den Erhalt des Friedhofs eingestellt hatte.

Quehenberger war zum Zeitpunkt des Absturzes 26 Jahre alt und flog seit etwas über ein Jahr für die Lauda Air. Zuvor - gleich nach ihrer Matura - war die junge Salzburgerin für die damals noch eigenständige Tyrolean Airways geflogen. Weil sie jedoch die weite Welt sehen wollte, bewarb sie sich bei Lauda Air und wurde genommen. Das war im März 1990. Für ihren Traumberuf als Stewardess, wie man Flugbegleiterinnen damals noch nannte, zog die junge Frau sogar extra von Salzburg nach Wien. Dort lebte sie in einer Wohnung in der Fleischmanngasse im vierten Wiener Gemeindebezirk. Nach ihrem Tod ließ sogar ihr ehemaliger Arbeitgeber Tyrolean Airways in Innsbruck eine Totenmesse für Christine Quehenberger lesen.

Der Zustand des Friedhofs 2025. Die Gedenktafel vor dem Gemeinschaftsgrab auf dem Lauda Air Friedhof in Suphan Buri. Die AUA ließ den Friedhof seit 2020 verkommen, obwohl sie als Gesamtrechtsnachfolgerin für den Erhalt verantwortlich ist. Nachdem sich eine Angehörige eines Opfers beim österreichischen Bundespräsidenten beschwert hatte, kümmerte sich die österreichische Botschaft um eine Generalsanierung. Die AUA leistete zwar aufgrund des öffentlichen Drucks zwischenzeitlich eine niedrige Einmalspende als Ausdruck ihrer "moralischen Verantwortung", weigert sich aber nach wie vor ihrer weiterhin bestehenden Verpflichtung die Kosten für den Erhalt (maximal einige hundert Euro pro Jahr) zu tragen. - Foto: Österreichische Botschaft Bangkok

Als Gesamtrechtsnachfolgerin der Lauda Air ist Austrian Airlines (AUA) laut Ansicht zahlreicher Juristen für den Erhalt des Lauda Air Friedhofes in Thailand und dafür, den Angehörigen der dort bestatteten Absturzopfer einmal im Jahr ein kostenloses Ticket nach Bangkok zur Verfügung zu stellen, verantwortlich. Bis 2020 tat die AUA dies auch, seither weigert sie sich jedoch. Der Friedhof verkam deshalb in den vergangenen Jahren und Angehörige von Christine Quehenberger sowie weiterer dort beerdigter Angehöriger erhielten von der AUA auf Anfrage die herzlose Auskunft, dass es für sie keine kostenlosen Tickets nach Bangkok mehr gebe. Nicht einmal zum 35. Jahrestag kommt die AUA ihrer Verpflichtung nach, den Angehörigen eine kostenlose Anreise zum Friedhof zu ermöglichen. Das sorgt bei Familie Quehenberger und weiteren Betroffenen für Unmut.

Darüber und über viele weitere Dinge sprach ihr Bruder, Manfred Quehenberger, mit mir ausführlich im Interview in meinem Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart' - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe".

In meinem Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart' - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" finden Sie ausführliche und bewegende Interviews mit 18 Zeitzeugen, darunter der Bruder von Flugbegleiterin Christine Quehenberger.

Für seine freundliche Unterstützung bei meinen Recherchen und das Interview möchte ich mich bei Herrn Quehenberger sehr herzlich bedanken.

Text: Patrick Huber

Foto: ZVg / Familie Quehenberger